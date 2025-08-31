Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής, 31 Αυγούστου, ξεκίνησε στην Κρήτη και ειδικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε συλλήψεις 48 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, όπως αναφέρει το flashnews.gr.

Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, στρατιωτικοί, αλλά και αστυνομικοί, καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού.

Οι έρευνες στις οποίες συμμετέχουν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστικοί λειτουργοί, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επίσημη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηράκλειου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανιών και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστολιά, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Πηγή: zougla.gr