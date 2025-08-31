Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση - Πάνω από 48 συλλήψεις

Από τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08) η Κρήτη ζει σκηνές βγαλμένες από αστυνομικό θρίλερ. Δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί, με συντονισμένες κινήσεις και παρουσία δικαστικών λειτουργών, ξεκίνησαν επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιάσεις και άλλες βαριές ποινικές πράξεις.

Την επιχείρηση «μαμούθ» κατευθύνει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συμμετοχή των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των ΤΑΕ, αλλά και της ΕΚΑΜ Κρήτης. Στο πλευρό τους βρίσκονται οκτώ εισαγγελικοί λειτουργοί, επιβλέποντας κάθε κίνηση.

Οι κατ’ οίκον έρευνες εξαπλώνονται σε Χανιά και Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Στα χέρια των αρχών έχουν βρεθεί σημαντικές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, πιστόλια και οχήματα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες πιθανόν να βρίσκονται και μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, στοιχείο που αν επιβεβαιωθεί προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι οι Αρχές έχουν «ανοίξει» έναν φάκελο με πολλές προεκτάσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο, οι οικονομικές του διαδρομές και οι ισχυρές διασυνδέσεις του.

Πηγή: newsbomb.gr