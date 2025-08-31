Αντώνης Μποτονάκης: Ο Έλληνας που «κατέκτησε» την κορυφή του Κιλιμάντζαρου

Ο Αντώνης Μποτονάκης, έμπειρος ορειβάτης, μοιράστηκε με το Newsbomb.gr την εμπειρία του από την ανάβαση στην κορυφή του Κιλιμάντζαρου, μια από τις πιο εμβληματικές κορυφές του κόσμου.

Mιλώντας για την απόφαση και την προετοιμασία πριν ανεβούν στο βουνό της Τανζανίας είπε: «Ήταν μια ιδέα που την πήραμε γύρω στα Χριστούγεννα. Μετά από πολλές προσπάθειες στα ελληνικά βουνά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το Κιλιμάντζαρο. Η προετοιμασία ήταν εντατική».

Όπως είναι φυσικό μία τέτοια διαδρομή βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. «Έπρεπε να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες μαζί με την κοπέλα μου. Ήμουν στην κορυφή στις 22 Αυγούστου», προσθέτει ο Αντώνης Μποτονάκης. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει την αποφασιστικότητα και την προετοιμασία που απαιτούνται για να κατακτηθούν τέτοιες κορυφές.

