Κρήτη: Διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας στα Σφακιά μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μονοπάτι

Επιχείρηση πυροσβεστών, εθελοντών και ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η επιχείρηση διάσωσης 23χρονης Γαλλίδας τουρίστριας που τραυματίστηκε σε μονοπάτι δυτικά των Σφακίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η νεαρή γυναίκα μαζί με τον φίλο της είχαν επιλέξει τη διαδρομή προς τα Γλυκά Νερά για πεζοπορία. Περίπου στις 18:30, η τουρίστρια έχασε την ισορροπία της, έπεσε και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που την καθιστούσε αδύνατο να συνεχίσει την πορεία.

Η κινητοποίηση των αρχών

Ο σύντροφός της ειδοποίησε άμεσα το 112 και στο σημείο έσπευσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης Σφακίων. Συνολικά επτά πυροσβέστες, μόνιμοι και εποχικοί, μαζί με έναν εθελοντή, ανέλαβαν την επιχείρηση. Οι έμπειροι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν γρήγορα την τραυματισμένη τουρίστρια και, χρησιμοποιώντας φορείο, την κατέβασαν μέχρι την παραλία στα Γλυκά Νερά.

Η μεταφορά στη χώρα Σφακίων

Εκεί, ιδιώτης που διέθετε σκάφος προσφέρθηκε εθελοντικά να βοηθήσει και μετέφερε την 23χρονη στη χώρα Σφακίων. Στο λιμάνι την περίμενε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σφακίων όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω νοσηλεία. Η διακομιδή έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

