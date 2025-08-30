Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σαρώνουν Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα σε Κέρκυρα, Ιωάννινα

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν προκαλέσει ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30/8)

Στην Κέρκυρα λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι μέσα στην πόλη τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν την σκηνή λόγου, όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Ο δυνατός άνεμος ξεκόλλησε κάγκελα στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Κοζάνη: Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ

Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παραμένει τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.

Πηγή: cnn.gr