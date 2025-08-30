Έβρος: Σύλληψη τεσσάρων διακινητών που προωθούσαν παράνομους μετανάστες

Στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών για διαφορετικές περιπτώσεις, σε οικισμούς του Έβρου και της Ξάνθης, προχώρησαν χθες αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ξάνθης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ο δεύτερος διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, πλησίον οικισμού του Έβρου, συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς ο τρίτος διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δεκατέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι σε οικισμό της Ξάνθης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο τέταρτος διακινητής, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα που οδηγούσαν, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ξάνθης.

