Γεωργιάδης για επεισόδιο κατά εβραίων σε ταβέρνα της Νάξου: «Αισθάνομαι ντροπή από τους ανόητους»

«Ντροπή» για το περιστατικό που σημειώθηκε σε ταβέρνα της Νάξου κατά εβραίων τουριστών από το Λονδίνο δήλωσε ότι αισθάνεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του σήμερα στο X (πρώην Twitter).

«Αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδια αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς» έγραψε ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας αναρωτιέται αν «έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας;» και κάνει λόγο επιλεκτικές «ευαισθησίες» όσων αντιδρούν, «συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Παντού τους υποδέχονται οι μαγαζάτορες και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικο φιλικά. Και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Όμως ξέρετε το Κράτος τους η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974 το 40% της Κύπρου μας. Οι Κυβερνήσεις τους διαδοχικά και η σημερινή υπερασπίζονται αυτή τους την απόφαση και έχουν σκοτώσει και Έλληνες στο μεσοδιάστημα απλώς διότι διαμαρτυρήθηκαν για την κατοχή…

Χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στη Νάξο όπου μια παρέα Ισραηλινών διώχθηκε από έναν μαγαζάτορα στη Νάξο για την Παλαιστίνη. Αντιδρούσαν εκεί για την «κατοχή» της Γάζας και τις «φρικαλεότητες» του Ισραήλ και καλά… Έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας; Πότε και καμμία!

Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί κάποιοι στην Ελλάδα αδιαφορούν πλήρως για την κατοχή της Κύπρου, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία εκεί, για τους αγνοουμένους, τους δολοφονημένους κλπ αλλά δεν αντέχουν λεπτό την, κατά την γνώμη τους, Ισραηλινή κατοχή της Γάζας;

Γιατί αυτή η επιλεκτική «ευαισθησία»; Διότι απλά δεν τους νοιάζει η κατοχή γενικά αλλά η μάχη κατά της Δύσης και όσων αυτή εκπροσωπεί. Δεν τους νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που στο Ισραήλ είναι πλήρως σεβαστά ενώ στην Γάζα όχι από την Χαμάς αλλά ο αντισημιτισμός τους.

Αν είχαν ζήτημα αρχών θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο στα ίδια ερεθίσματα αλλά αυτοί έχουν συγκεκριμένες «ευαισθησίες» συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς. Ας λέμε επιτέλους αλήθειες μεταξύ μας!

Υγ: αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς.»

Το χρονικό της υπόθεσης

Η καταγγελία για αντισημιτικό επεισόδιο στη Νάξο βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων, μετά την απόφαση της παρέας Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο να μιλήσει για την εμπειρία της. Η παρέα, που αποτελείτο από τρεις οικογένειες, ισχυρίζεται ότι εκδιώχθηκε από ελληνική ταβέρνα με τον ιδιοκτήτη να τους αποκαλεί «δολοφόνους μωρών», ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι έμειναν έκπληκτοι από τις αντιδράσεις τόσο του προσωπικού όσο και άλλων πελατών.

Η εκδοχή των τουριστών

Σύμφωνα με την αφήγηση της Jude Lobb, 48 ετών, και της Nicola Gee, 50 ετών, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά της παρέας πήγε στην τουαλέτα του εστιατορίου "Αξιώτισσα" και εντόπισε αφίσες και αυτοκόλλητα που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Μποϊκοτάρετε το απαρτχάιντ του Ισραήλ». Όταν κάποιος απ’ την παρέα προσπάθησε να αφαιρέσει την αφίσα, μια σερβιτόρα παρενέβη, με αποτέλεσμα να εμπλακεί και ο ιδιοκτήτης.

Όπως περιγράφουν οι τουρίστες στην εφημερίδα The Daily Mail, ο ιδιοκτήτης τους πλησίασε και τους ζήτησε να αποχωρήσουν φωνάζοντάς τους «Είναι Σιωνιστές! Φύγετε από το εστιατόριό μου!». Η κυρία Lobb πρόσθεσε ότι, κατά την αποχώρησή τους, οι άλλοι πελάτες τους αποδοκίμαζαν και τους χειροκροτούσαν ειρωνικά. «Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος», δήλωσε η κυρία Gee. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, σύμφωνα με τους τουρίστες, ο ιδιοκτήτης τους ακολούθησε στο πάρκινγκ φωνάζοντας ότι «σκοτώνουν μωρά». Η έξοδος του πάρκινγκ κλειδώθηκε μέχρι να πληρώσουν τον λογαριασμό τους.

Οι γυναίκες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την άγνοια των ανθρώπων σχετικά με τον αντισημιτισμό, αλλά και για την επίδραση που είχε το περιστατικό στις ανήλικες κόρες τους.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη

Σε επικοινωνία με την Daily Mail, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Γιάννης Βασίλας, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι κάποιος από την παρέα προσπάθησε να σκίσει μια αφίσα και ότι μια σερβιτόρα παρενέβη, αλλά υποστήριξε ότι η γυναίκα που ηγήθηκε της παρέας αντέδρασε έντονα στην πολιτική του θέση. «Άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές εναντίον των Εβραίων και ότι το φαγητό είναι απαίσιο», δήλωσε.

Ο κ. Βασίλας παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τους τουρίστες «σιωνιστές υποστηρικτές των εγκλημάτων πολέμου», τονίζοντας ωστόσο ότι υποστηρίζει τους χιλιάδες Ισραηλινούς και Εβραίους παγκοσμίως που αντιτίθενται στις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ. Δήλωσε επίσης ότι οι δημόσιες πολιτικές του δηλώσεις είναι δικαίωμά του και ότι οι πελάτες που χειροκρότησαν την αποχώρηση των τουριστών το έκαναν λόγω της επιθετικής και αγενούς συμπεριφοράς τους, όπως είπε.

