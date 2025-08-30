Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

Στην σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη την 8χρονη που βρισκόταν μαζί της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.







Μετά τον τροχαίο, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.



Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.





Έχασε την ζωή της για να προστατεύσει την 8χρονη



Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός της μηχανής είχε περάσει προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο! Γκάζωσε, επιτάχυνε και ανέπτυξε ταχύτητα. Η ηλικιωμένη μαζί με την 8χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός της μηχανής που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους, χτύπησε τη γυναίκα και εκτίναξε και την 8χρονη.



Η γυναίκα προστάτευσε με το σώμα της το παιδί. «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δήλωσε στο flamis.gr ο πατέρας της μικρής. Η ηλικιωμένη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε. Ήταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και το βράδυ της Παρασκευής.

