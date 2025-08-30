SOS για τις γεννήσεις: Σε 50 χρόνια η Α’ Δημοτικού δεν θα έχει παιδιά, καταγγέλλουν οι Πολύτεκνοι

Τον κώδωνα κινδύνου για το δημογραφικό κρούει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς αναφέρουν τα δραματικά στοιχεία και ζητούν συνεργασία με την κυβέρνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε 50 χρόνια, η Α’ Δημοτικού ΔΕΝ θα έχει παιδιά! Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας; Γιατί δεν συνεργάζεται η Κυβέρνηση μαζί μας;

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, φέτος εγγράφηκαν στην Α’ Δημοτικού 71.181 παιδιά, δηλαδή 30.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2005. Και 40% λιγότερα σε σχέση με το 2010! Αν η χώρα χάνει μαθητές με τέτοιο ρυθμό, τότε, σε περίπου 50 χρόνια, οι μαθητές της Α’ Δημοτικού θα είναι ΜΗΔΕΝ !!!

Αλλά δυστυχώς, η καταστροφή θα έρθει νωρίτερα, αφού σε 5 χρόνια από τώρα, δηλαδή, στο εκπαιδευτικό έτος 2030-2031, αναμένεται να είναι λιγότερα από 70.000 παιδιά στην Α’ Δημοτικού.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κρατικής αδιαφορίας δύο δεκαετιών, και της πλήρους εγκατάλειψης των πολυτέκνων στην τύχη τους, παρά τη Συνταγματική προτροπή για ειδική μέριμνα προς αυτούς.

Όταν μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος καταργήθηκαν, όπως ο νόμος της φωτισμένης υπουργού Μαριέττας Γιαννάκου για την πρόταξη των πολυτέκνων στους διορισμούς των εκπαιδευτικών α’- και β’- βάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι ελεύθερες μετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων, όταν η τρέχουσα νομοθεσία (“νόμος Γαβρόγλου”) εξισώνει τον γονέα επτά (7) παιδιών με έναν άγαμο που έχει ένα (1) μεταπτυχιακό, τότε δεν είναι να απορούμε γιατί τα σχολεία θα έχουν εκπαιδευτικούς αλλά δεν θα έχουν μαθητές! Αυτό είναι το μέλλον που ονειρεύεται για τη χώρα ο πολιτικός κόσμος; Και ειδικά οι κυβερνώντες;

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος έχει κάνει σειρά προτάσεων δημογραφικής πολιτικής, με μέτρα που έχουν κόστος και με μέτρα που ΔΕΝ έχουν κόστος, αλλά η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί να τα συζητήσει μαζί μας και πολύ περισσότερο να τα εφαρμόσει.

Δεν υπάρχει δημογραφική πολιτική, πλήρης αδιαφορία για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας που είναι σε διαβούλευση, αποδίδει την τριτεκνική ιδιότητα σε κάθε γονέα που κάποτε απέκτησε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ανεξαρτήτως αν τα έχει εγκαταλείψει, αν έχει καταδικαστεί από δικαστήριο να απομακρυνθεί από αυτά, κλπ. Αυτή είναι η μέριμνα της πολιτείας για τις οικογένειες! Έτσι θα λυθεί το δημογραφικό;

Τα είπαμε και στα δελτία ειδήσεων την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ακούει κανείς ;

Δραματικά στοιχεία στη Θεσσαλονίκη και στην Ήπειρο

Αρνητικό ρεκόρ 15ετίας καταγράφεται φέτος στους μαθητές της Α’ Δημοτικού. Ενδεικτικά στην Κεντρική Μακεδονία η μείωση αγγίζει το 12%.

Η υπογεννητικότητα δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά και ένα άδειο θρανίο στα σχολεία. Το δημογραφικό αδειάζει τις σχολικές τάξεις. Πρόκειται για μια κρίση που δεν απειλεί μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το ίδιο το μέλλον της χώρας.

Εξ ορισμού η πρώτη δημοτικού αποτελεί τον δημογραφικό «καθρέφτη» της χώρας, αφού τα 71.181 παιδιά που θα μπουν για πρώτη φορά σε σχολική αίθουσα αποτελούν αρνητικό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι άδικα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2010 τα λεγόμενα… πρωτάκια ήταν 120.000, με τη σχετική μεταβολή να αγγίζει το 41%.

Το ζήτημα είναι υπαρκτό σε όλη τη χώρα, με την Κεντρική Μακεδονία να μην αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα και τη μείωση των πρωτοεισακτέων μικρών μαθητών να κυμαίνεται από 10 έως 12%.

Οι άμεσες επιπτώσεις είναι ορατές και σε μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται ακόμα και στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, παρά το γεγονός ότι ανήκει σ’ αυτούς με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση.

Σε μια προβολή στο… μέλλον, αναλογικά, το σχολικό έτος 2030-2031 οι μαθητές της πρώτης δημοτικού εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνούν τους 60.000.

Ήδη, σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο, αφού για παράδειγμα στην Ήπειρο, το κουδούνι δεν θα χτυπήσει φέτος σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους λόγω έλλειψης μαθητών.

Η σχετική απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.

Τα μέτρα στη ΔΕΘ για το δημογραφικό

Ανάμεσα στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά.

Επιπλέον σήμερα σε συνέντευξή της η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου διεμήνυσε ότι μόνιμη θα είναι πλέον η πολυτεκνία και η τριτεκνία.

«H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής», είπε στον ΣΚΑΙ σήμερα η υπουργός.

Πηγή: newsbomb.gr