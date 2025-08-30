Πανάκριβη η επιστροφή στα σχολεία: «Εκτόξευση» τιμών στην Ευρώπη - Τι γίνεται στην Ελλάδα;

«Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των γονιών σε όλη την Ευρώπη.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνοδεύεται φέτος από ένα βαρύ οικονομικό φορτίο για εκατομμύρια οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού σε πολλές χώρες, το κόστος των σχολικών δαπανών όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφει νέα ρεκόρ.

Γερμανία: Σχολικές εκδρομές που κοστίζουν όσο... ένας μισθός

Στη Γερμανία, οι ετήσιες δαπάνες για ένα παιδί στο σχολείο φτάνουν κατά μέσο όρο τα 3.600 ευρώ – αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού αφορά σχολικές εκδρομές, που σε πολλές περιπτώσεις κοστίζουν έως και 2.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή σχεδόν όσο ένας καθαρός μηνιαίος μισθός.

Το κόστος για τα σχολικά γεύματα ποικίλλει: κυμαίνεται από 4 ευρώ ημερησίως (δωρεάν στο Βερολίνο) έως και 5,5 ευρώ στο Μόναχο.

Βρετανία: 30% αύξηση σε δύο χρόνια

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το συνολικό ετήσιο κόστος για τη φοίτηση ενός παιδιού φτάνει τα 2.600 ευρώ, με αύξηση 30% μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Η διατροφή αποτελεί τη βασική πηγή πίεσης για τα νοικοκυριά: ένα παιδί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κοστίζει κατά μέσο όρο 981 ευρώ τον χρόνο μόνο για γεύματα και σνακ. Παράλληλα, οι σχολικές στολές εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδίως σε πολύτεκνες οικογένειες.

Ιταλία: Ακριβότερα τα σχολικά βιβλία

Στην Ιταλία, οι δαπάνες για σχολικά βιβλία παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Ένας μαθητής στο γυμνάσιο χρειάζεται κατά μέσο όρο 600 ευρώ, ενώ στο λύκειο το ποσό ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.

Καταναλωτικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι γονείς εξαναγκάζονται να αγοράζουν καινούρια βιβλία κάθε χρόνο, ακόμη και για ανεπαίσθητες αλλαγές στην ύλη, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 2.500 ευρώ σε οκταετή φοίτηση.

Γαλλία: Μειώσεις με κρατική παρέμβαση

Αντίθετα, η Γαλλία παρουσιάζει μια πιο αισιόδοξη εικόνα. Οι μέσες δαπάνες για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται σε 211 ευρώ, με ελαφρά μείωση σε σχέση με πέρυσι. Η δωρεάν διάθεση σχολικών βιβλίων και το ετήσιο επίδομα 450 ευρώ ανά μαθητή απορροφούν σημαντικά τις πιέσεις στα γαλλικά νοικοκυριά.

Ισπανία: Τα βιβλία «τρώνε» το 70% των εξόδων

Στην Ισπανία, το συνολικό κόστος ανά μαθητή ξεπερνά τα 500 ευρώ, με τα 360 ευρώ να αφορούν αποκλειστικά στα σχολικά βιβλία – δηλαδή περίπου το 70% των εξόδων.

Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία μία στις τρεις οικογένειες δαπανά έως 150 ευρώ, ενώ στην Ουγγαρία το κόστος κυμαίνεται από 100 έως 150 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Ελλάδα: Το «πρώτο κουδούνι» χτυπά και για τα πορτοφόλια

Και στην Ελλάδα, η επιστροφή στα θρανία αναμένεται να αποδειχθεί κοστοβόρα υπόθεση. Η εξάρτηση από εισαγόμενα σχολικά είδη και βιβλία, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που καταγράφονται διεθνώς, δημιουργούν ανησυχίες για σημαντικές επιβαρύνσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το φετινό «πρώτο κουδούνι» φαίνεται ότι δε θα ηχήσει μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τα πορτοφόλια των γονιών, που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα από τα πιο ακριβά ξεκινήματα των τελευταίων ετών.

Πηγή: ethnos.gr