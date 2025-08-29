MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρύφωνας Σαμαράς: «Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche -Είχε πιει, οδηγούσε φίλη της, είμαι σε σοκ»

0
Για τη γνωριμία του με την ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη μίλησε στο iefimerida.gr ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Τρύφωνας Σαμαράς: «Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche -Είχε πιει, οδηγούσε φίλη της, είμαι σε σοκ»