Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Τρύφωνας Σαμαράς: «Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche -Είχε πιει, οδηγούσε φίλη της, είμαι σε σοκ» 29-08-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Για τη γνωριμία του με την ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη μίλησε στο iefimerida.gr ο Τρύφωνας Σαμαράς. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Μέχρι 1 λάθος, έχεις γνώσεις: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι καλύτεροι; menshouse.gr Με 200 χλμ στο κοντέρ: Η μέρα που ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο χάθηκε στο δρόμο που του όρισε η Ρίτα menshouse.gr Ευρωμπάσκετ 2025: Οι μπουκ βλέπουν να το παίρνει χωρίς αντίπαλο… menshouse.gr Αραχτός πίσω απ' τον Κωνσταντάρα: Το επικό λάθος στο «Κρίμα το μπόι σου» την ώρα που ο Δεληπέτρου βγαίνει απ' τη φυλακή menshouse.gr «Τώρα ξεκίνησαν να αγοράζουν και φουλ Κυκλάδες»: Το «μπιρ παρά ξεπούλημα» που έκανε έξαλλο τον Τάσο Δούση dailymedia.gr Σαρώνει τα πάντα στο δυναμικό κοινό: Η σειρά που κάθε 40άρης έχει λατρέψει διαλύει καθημερινά τον ανταγωνισμό dailymedia.gr Καθίζηση: Τα νούμερα της νέας δημοσκόπησης που «πάγωσαν» το Μαξίμου instanews.gr Με πρωτοβουλία Μητσοτάκη: Ολική ανατροπή με Σαμαρά instanews.gr Τρύφωνας Σαμαράς: «Χθες γνώρισα την ιδιοκτήτρια της Porsche -Είχε πιει, οδηγούσε φίλη της, είμαι σε σοκ» SHARE