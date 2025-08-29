Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Σοκαριστικό βίντεο από τη Νάξο: Εστιάτορας έδιωξε οικογένεια Εβραίων -«Ένιωσα σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος» 29-08-2025 20:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Χαμός επικράτησε σε μια ταβέρνα στη Νάξο μεταξύ μιας παρέας Εβραίων από τη Βρετανία και του ιδιοκτήτη. Διαβάστε περισσοτερα ΕΔΩ 13ος και 14ος μισθός: Η απόφαση Μητσοτάκη που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ instanews.gr Νέο θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνωα Μάτσα instanews.gr Αποθέωση από τη Βουλαγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού (Pic) dailymedia.gr Το αύριο είναι εδώ: Τα 2 ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ που έχει κυκλώσει ο ΠΑΟ menshouse.gr Με 200 χλμ στο κοντέρ: Η μέρα που ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο χάθηκε στο δρόμο που του όρισε η Ρίτα menshouse.gr Πέθανε πριν προβληθεί το επεισόδιο: Η «ελληνική» ερώτηση που χάρισε 115.000€ σε παίκτη του βρετανικού The Chase dailymedia.gr Μέχρι 1 λάθος, έχεις γνώσεις: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι καλύτεροι; menshouse.gr Αραχτός πίσω απ' τον Κωνσταντάρα: Το επικό λάθος στο «Κρίμα το μπόι σου» την ώρα που ο Δεληπέτρου βγαίνει απ' τη φυλακή menshouse.gr Σοκαριστικό βίντεο από τη Νάξο: Εστιάτορας έδιωξε οικογένεια Εβραίων -«Ένιωσα σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος» SHARE