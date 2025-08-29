MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σοκαριστικό βίντεο από τη Νάξο: Εστιάτορας έδιωξε οικογένεια Εβραίων -«Ένιωσα σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»

0
Χαμός επικράτησε σε μια ταβέρνα στη Νάξο μεταξύ μιας παρέας Εβραίων από τη Βρετανία και του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε περισσοτερα ΕΔΩ

Σοκαριστικό βίντεο από τη Νάξο: Εστιάτορας έδιωξε οικογένεια Εβραίων -«Ένιωσα σαν να είχαμε τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος»