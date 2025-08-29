Ηράκλειο: Επιχειρηματίας πήρε χρήματα από Ισραηλινούς τουρίστες για να τους κάνει εκδρομή και εξαφανίστηκε

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 28 Αυγούστου, όταν οι επιβάτες του Crown Iris μετέβησαν στην αφετηρία της εκδρομής, πλην όμως μάταια. Στο σημείο δεν βρισκόταν ούτε το λεωφορείο, ούτε ο οδηγός, ούτε κάποιος να τους εξηγήσει τι έχει συμβεί. Το περιστατικό τους εξόργισε και επέστρεψαν στο καράβι.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο επιχειρηματίας είχε στήσει στο παρελθόν και τουρίστες άλλης εθνικότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταγγελίες εις βάρος του στην αστυνομία. Ωστόσο, ο ίδιος, εάν χρειαστεί, αλλάζει ΑΦΜ και συνεχίζει το έργο του, ενώ για να γίνουν τα δρομολόγια, χρειάζεται και άδεια από τον δήμο Ηρακλείου.
Πηγή: protothema.gr