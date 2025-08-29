Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Κατασχέθηκαν πάνω από €8.000, κροτίδες και σπαθί

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά βρέθηκε 38χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη το πρωί της 23ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Ταύρου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής

πληροφορίας. Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:



- ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

- 62 φυσίγγια,

- αυτοσχέδιο βεγγαλικό,

- 28 κροτίδες,

- σπαθί,

- πυροβόλο όπλο (πιστόλι)

- γεμιστήρας με 6 φυσίγγια,

- ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,

- 2 μάσκες τύπου full face,

- μάσκα κάλυψης προσώπου,

- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),

- μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και

- το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.



Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

