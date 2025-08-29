Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Κατασχέθηκαν πάνω από €8.000, κροτίδες και σπαθί

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής
πληροφορίας. Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
- 62 φυσίγγια,
- αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
- 28 κροτίδες,
- σπαθί,
- πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
- γεμιστήρας με 6 φυσίγγια,
- ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
- 2 μάσκες τύπου full face,
- μάσκα κάλυψης προσώπου,
- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
- μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
- το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πηγή: protothema.gr