Φρίκη στο αεροδρόμιο του Καζακστάν: Επιβάτης που έχασε την πτήση του αυτοπυρπολήθηκε (vid)

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αλμάτι στο Καζακστάν καθώς ένας επιβάτης περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη και έβαλε φωτιά μετά από διαπληκτισμό με τη σύζυγό του.

Η στιγμή καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας και ο επιβάτης παραμένει στο νοσοκομείο δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Οι τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο αεροδρόμιο Αλμάτι στο Καζακστάν.

Ήθελε να αγοράσει ένα νέο εισιτήριο

Ένας άνδρας που έχασε την πτήση του φέρεται να προσπάθησε να αγοράσει νέα εισιτήρια για τον εαυτό του και τη σύζυγό του, αλλά οι αξιωματούχοι απέρριψαν το αίτημά του, λέγοντας ότι ήταν αδύνατο. Ο άνδρας άρχισε στη συνέχεια να παρακαλάει το προσωπικό και, όταν εκείνοι αρνήθηκαν να υποχωρήσουν, θύμωσε και έφυγε από το γραφείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο επιβάτης επέστρεψε στο γραφείο και ξαφνικά περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη και έβαλε φωτιά. Σοκαρισμένοι από το περιστατικό, οι υπάλληλοι του πρακτορείου περιέθαλψαν τον άνδρα με πυροσβεστήρα. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

«Η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό»

Καθώς ξεκίνησε η έρευνα για το περιστατικό, ο διευθυντής του ταξιδιωτικού γραφείου σημείωσε ότι ο άνδρας δεν είχε ζητήσει αλλαγή εισιτηρίου, αλλά έναν αριθμό τηλεφώνου. Ο διευθυντής του πρακτορείου είπε: «Δεν τον γνωρίζουμε. Είναι απλώς ένας πελάτης. Το πρακτορείο δεν έχει καμία σχέση μαζί του».

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου είπε: «Ο άνδρας ζητιάνευε αεροπορικό εισιτήριο». Ο επιβάτης, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι ακόμη γνωστό πώς ο άνδρας κατάφερε να εισάγει λαθραία βενζίνη στο αεροδρόμιο.

🇰🇿 Kazakhstan. A man set himself on fire at Almaty airport.



The incident occurred on August 25. A man set himself on fire near the cash register. Police and airport security personnel quickly arrived at the scene and extinguished the fire. pic.twitter.com/II5Sax8Pgu — Chamnap53 (@chamnap53) August 26, 2025

Πηγή: newsbomb.gr