Μεθανα: Συνελήφθη 61χρονος Γάλλος που χτύπησε και έβρισε 39χρονη

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (28/8) στα Μέθανα ένας Γάλλος ηλικίας 61 ετών.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε 39χρονη Πολωνή την οποία χτύπησε και εξύβρισε. Η γυναίκα απευθύνθηκε άμεσα στις Αρχές και υπέβαλε έγκληση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και απειλή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων του Λιμεναρχείου Πόρου. Οι Αρχές αναζητούν τις συνθήκες του περιστατικού, αλλά και τη σχέση που συνδέει τον κατηγορούμενο με την 39χρονη γυναίκα.

