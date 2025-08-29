Μονή Σινά - Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: «Αισθάνομαι εγκλωβισμένος και όμηρος»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη μονή Σινά, η οποία είναι σε οριακό σημείο αφού οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν - μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα - παραμένουν έξω από την πύλη.

Σε αποκλειστική του δήλωση στην εκπομπή «10 παντού», στο OPEN, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμνιανός, αναφέρει: «Έπειτα από 60 χρόνια στη μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν. Ζητώ να βγω λίγο από τη Μονή για να πάρω τα αναγκαία φάρμακα και τα μικροπράγματα που χρειάζομαι».

Επίθεση Δαμιανού κατά «πραξικοπηματιών» μοναχών

Ο Ηγούμενος της Μονής, είχε πει: «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως».

«Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα». Φυσικά, όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά», συνεχίζει, για να καταλήξει:

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό "υπόμνημα". Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».

Πηγή: Protothema.gr