34χρονη στη Ρόδο προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο σπίτι της πεθεράς της

Μία 34χρονη γυναίκα στη Ρόδο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της στις 3:30 το πρωί της Πέμπτης (28/8) μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην οικία της πεθεράς της, όταν εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Η πεθερά μαζί με τον εγγονό της έσπευσαν να τη μεταφέρουν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με δικό τους όχημα. Η 34χρονη εισήχθη άμεσα στα επείγοντα, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της.

Η εισαγγελική υπηρεσία διέταξε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ η Αστυνομία της Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: Protothema.gr