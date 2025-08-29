Υποσχέσεις σε ράγες… που καθυστερούν: Ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης πάει για 2028

Ολοκλήρωση το 2028 και «φοιτητικό» δρομολόγιο μέχρι τη Σίνδο από το τέλος της χρονιάς.

Υπομονή μέχρι το 2028 θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθεί ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το έργο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη του 2021 με τη μορφή του ανταγωνιστικού διαλόγου για να «παγώσει» στη συνέχεια, εξαγγέλθηκε για ακόμα μία φορά από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται στην πόλη.

Δεδομένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να «ξεπαγώσει» τον Οκτώβριο του 2025 με την πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, ο ορίζοντας εκκίνησης των εργασιών τοποθετείται το νωρίτερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 με την ολοκλήρωση να υπολογίζεται το 2028. Το δίδυμο έργο της ενιαίας εργολαβίας συνολικού προϋπολογισμού 66,34 εκ. ευρώ που αφορά τη σύνδεση με τον 6ο προβλήτα, σχεδιάζεται να είναι έτοιμο το 2030 και προχωρά με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, καθώς το διπλό έργο δεν κατέστη δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα CEF.

Εως τότε και προκειμένου να επιτευχθεί μίας μορφής εξυπηρέτηση για τις «ξεχασμένες» αν και ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, θα ξεκινήσει ένα προαστιακό δρομολόγιο στο τέλος της χρονιάς. Θα συνδέει τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με την Σίνδο χωρίς όμως ενδιάμεσες στάσεις με δρομολόγια ανά μισή ώρα, τα οποία θα εξυπηρετούν τα ωράρια του Πανεπιστημίου, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατά την τοποθέτησή του. Παράλληλα θα λειτουργήσει και λεωφορειακή γραμμή που θα καλύπτει την απόσταση 800 μέτρων που θα πρέπει να διανύσουν οι φοιτητές μέχρι τον σταθμό.

«Εως την άνοιξη του 2026, ύστερα από τα απαραίτητα έργα ανακαίνισης, θα έχουμε ενεργοποιήσει και δρομολόγιο μεταξύ των σταθμών Θεσσαλονίκης και Αγχιάλου. Θα ζητήσουμε από τον ανάδοχο τμηματικές παραλαβές, ώστε να μπορούν να παραδίδονται οι σταθμοί σταδιακά για την εξυπηρέτηση του κοινού», ανέφερε δεσμευόμενος ότι από το επόμενο Πάσχα – μετά και την παράδοση της επέκτασης του μετρό - η διαδρομή από την Καλαμαριά έως την Αγχίαλο θα μπορεί να διανύεται σε ράγες.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σύνδεσης του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:

Τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Την ανάπτυξη δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών. Περιλαμβάνεται η κατασκευή σταθμών σε Άγιο Αθανάσιο και Γέφυρα στην Χαλκηδόνα, ύστερα από σχετικά αιτήματα των δημάρχων της περιοχής.

Εντός του 2025, προγραμματίζεται η πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς από τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία και στο α’ εξάμηνο του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την ανάδειξη αναδόχου και έναρξη έργου.

Ο σχεδιασμός του Δυτικού Προαστιακού προβλέπει γραμμή που ξεκινά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, διέρχεται από τη Μενεμένη, την οδό Επτανήσου και το Κορδελιό και στη συνέχεια διακλαδίζεται: ο ένας κλάδος καταλήγει στη Σίνδο, κοντά στο ΔΙΠΑΕ και τη νότια είσοδο της ΒΙΠΕΘ, ενώ ο άλλος οδηγεί στην Αγχίαλο και τη βόρεια είσοδο της ΒΙΠΕΘ. Η σύνδεση του πανεπιστημιακού ιδρύματος με τον σταθμό θα πραγματοποιείται με λεωφορειακή γραμμή που θα καλύπτει τη διαδρομή σε επτά λεπτά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε πρόσφατη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια.

Η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Σίνδος θα καλύπτεται σε 15 λεπτά με ενδιάμεσους σταθμούς: Μενεμένη, Επτανήσου και Κορδελιό, ενώ η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αγχίαλος θα καλύπτεται σε 17 λεπτά με μία επιπλέον στάση στα Διαβατά.

Κατά τη χθεσινή εκδήλωση ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για κάλυψη και των βορειοδυτικών συνοικιών με δίκτυο μετρό, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος δεδομένου πως για το εν λόγω έργο δεν έχει εξασφαλιστεί έως τώρα χρηματοδότηση. Σημείωσε, πάντως, πως πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει πολύ χρόνο.

Αλλά και το έργο του Προαστιακού έχει «γράψει» ήδη τριετή καθυστέρηση, καθώς όπως προκύπτει και από σχετική απάντηση του επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστου Παληού σε ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου τον Ιούνιο του 2024:

Αν και η διαδικασία είχε εκκινήσει από τα τέλη του 2021, το 2023 εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου με εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και παραμέτρων. Ο ΟΣΕ είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο του 2024 να εξεταστεί η τεχνικοοικονομική εφικτότητα μιας επιπλέον εναλλακτικής προσέγγισης σχεδιασμού του έργου.

Η υποβολή παραδοτέων του 1ου κύκλου διαλόγου από τους συμμετέχοντες είχε οριστεί την 1η Ιουλίου 2024 σε συνέχεια παράτασης που είχαν αιτηθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Παληό, επόταν το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας που περιλάμβανε την επιλογή βέλτιστης λύσης για το έργο και πρόσκληση υποβολής προσφορών σε όλους τους προεπιλεγέντες συμμετέχοντες με εκτιμώμενη ολοκλήρωση το τέλος του 2024. Με τα τότε δεδομένα η ΕΡΓΟΣΕ εκτιμούσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μελέτης – κατασκευής εντός του 2025, προσδοκίες, οι οποίες διαψεύστηκαν.

ΠΑΣΟΚ: Υποσχέσεις που επαναλαμβάνονται και παρωχημένα χρονοδιαγράμματα

Για «υποσχέσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά», καθώς «από το 2020 η κυβέρνηση παρουσιάζει την «Ατζέντα Θεσσαλονίκης 2030» ως ένα καθαρά επικοινωνιακό εργαλείο, που καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι κάτι κινείται στην πόλη», κάνει λόγο σε κοινή δήλωση ο Τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ και ο Αναστάσιος Νικολαΐδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Νικολαΐδης χαρακτηρίζει «τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως «εμβληματικά» έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο». Αναφερόμενος στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Θεσσαλονίκης, σημειώνει πως αν και απαιτεί μόλις 15 εκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί, «στην «Ατζέντα 2030» εμφανίζεται ήδη… δημοπρατημένος και με ανάδοχο από το 2023 – πράγμα που φυσικά δεν ισχύει. Ακούσαμε όμως ότι θα παραδοθεί το 2025. Αυτή η προχειρότητα αποκαλύπτει την αναξιοπιστία τους και το «βάρος» που δίνουν στη Θεσσαλονίκη», τονίζει.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «ομιχλώδεις» τις εξαγγελίες: «Φανταζόμαστε δεν αναφέρονται απλώς σε ένα πρόσθετο δρομολόγιο του τρένου για τη Σίνδο».

Οσο για τη σύνδεση του 6ου προβλήτα, κομβικό έργο για το λιμάνι και την οικονομία της πόλης, υπογραμμίζει ότι έχει αφεθεί εκτός χρονοδιαγραμμάτων, «θύμα της κρατικής αδιαφορίας και της αδυναμίας να ολοκληρωθούν οι βασικές υποχρεώσεις του κράτους. Είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο πρόχειρα και χωρίς σεβασμό προς τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα κρίσιμα έργα της πόλης. Και το πιο προκλητικό είναι ότι, ενώ το έργο παραμένει βαλτωμένο για χρόνια, τα στελέχη της κυβέρνησης δεν διστάζουν να το παρουσιάζουν ως προτεραιότητα, δίνοντας την εντύπωση πως προχωρά κανονικά».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι δοκιμές στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Στο μεταξύ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι δοκιμές στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία θα εγκαινιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η επέκταση θα προσθέσει στο δίκτυο της βασικής γραμμής των 9,6 χλμ. και των 13 σταθμών, ακόμα πέντε σταθμούς και 4,8 χλμ υπόγειας γραμμής.

Σήμερα στη βασική γραμμή μετακινούνται περί τους 90.000 επιβάτες ημερησίως με αυξητική τάση, ενώ έχει μειωθεί κατά 15% η κίνηση των οχημάτων στην πόλη.

Μόλις πριν δύο μέρες ξεκίνησε και η εγκατάσταση και λειτουργία POS στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης κάτι που θα απαλλάξει τους Θεσσαλονικείς από την αγωνία της αναζήτησης... ψιλών.

Από την Πρωτοχρονιά του 2026 μάλιστα θα είναι πραγματικότητα η αποκλειστική διάθεση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

