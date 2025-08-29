Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Ο οδηγός αναζητείται.

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο ΣΚΑΪ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανίων.

Το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο αυτοκίνητο που έγινε σμπαράλια, επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες πάντως ανέφεραν ότι το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο όχημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μετά τη σύγκρουση, έσπασε τα παράθυρα του αυτοκινήτου, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το ένα αυτοκίνητο (αυτό δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν οι δύο τραυματίες) έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.

Οι Αρχές ερευνούν πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα και ψάχνουν παντού για τον οδηγό του αυτοκινήτου.

