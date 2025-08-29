Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «νεκρά» ΑΦΜ, οι πολιτικές προεκτάσεις και η καταγγελία για σύμβαση 650.000 ευρώ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να ξετυλίγει ένα δαιδαλώδες πλέγμα παρανομιών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να ξετυλίγει ένα δαιδαλώδες πλέγμα παρανομιών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις, το οποίο πλέον έχει πάρει διαστάσεις και σε πολιτικό επίπεδο.

«Νεκροί» δικαιούχοι και πλαστά μισθωτήρια

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που παρουσίασε η Μίνα Καραμήτρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN την Πέμπτη (28/8), επιτήδειοι κατάφεραν να αντλούν παράνομα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιώντας ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι πρακτικές αυτές εντοπίζονται κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη.

Με πλαστά μισθωτήρια, παρουσιαζόταν ότι οι «κληρονόμοι» νοίκιαζαν εκτάσεις, ώστε να εγκριθούν επιδοτήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, ΑΦΜ ηλικιωμένων πρώην αγροτών εμφανίζονταν ως ενεργά, με τα παράνομα ποσά να φτάνουν μέχρι και τις 600.000 ευρώ.

Πολιτική διάσταση και αποχωρήσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβελας, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», τόνισε ότι κανένα στέλεχος που έχει οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις δεν έχει θέση στο κόμμα.

Στο μικροσκόπιο έχει βρεθεί το ζεύγος Καλλιόπης Σεμερτζίδου και Χρήστου Μαγειρία. Η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ, μετά τις αναφορές για επιδοτήσεις που ελέγχονται από τον εισαγγελέα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακίνητο που πώλησε και φιλοξενούσε γνωστή επιχείρηση εστίασης, πλέον στεγάζει εταιρεία γεωπονικού χαρακτήρα, η οποία αναλαμβάνει αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ -με επικεφαλής πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Καταγγελία ΠΟΓΕΔΥ: Σύμβαση 650.000 ευρώ με εμπλεκόμενη εταιρεία

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) φέρνει στο φως νέα πτυχή της υπόθεσης, καταγγέλλοντας ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε σύμβαση ύψους άνω των 650.000 ευρώ με εταιρεία που φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο.

Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με κρίσιμα δεδομένα (βοσκήσιμες γαίες, ακίνητη περιουσία, ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο). Όμως, όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, η επιλογή μιας εταιρείας που βρίσκεται υπό διερεύνηση από Δικαιοσύνη και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα.

Η ΠΟΓΕΔΥ καταγγέλλει μάλιστα «σιγή ασυρμάτου» από την υπηρεσιακή γραμματέα του Υπουργείου, επισημαίνοντας ότι η απουσία θεσμικών απαντήσεων ενισχύει το κλίμα δυσπιστίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό εισαγγελική διερεύνηση, ενώ οι αποκαλύψεις δημιουργούν ένα όλο και πιο περίπλοκο σκηνικό.

Πηγή: ethnos.gr

