Missing Alert για την εξαφάνιση 16χρονου στη Φθιώτιδα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 16χρονου Θανάση Κ. από τη Φθιώτιδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 28/8/25, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, ο Θανάσης Κ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple "

