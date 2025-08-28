Πλακιάς για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη: «Εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες»

Το οριστικό πόρισμα της Πυροσβεστικής με το οποίο μπαίνει τέλος σε σενάρια συνωμοσιών περί εύφλεκτης ύλης στην εμπορική αμαξοστοιχία που προκάλεσε την πυρόσφαιρα στην τραγωδία των Τεμπών σχολίασε με νόημα ο Νίκος Πλακιάς.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, με αφορμή το τελικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έκανε μια ανάρτηση με την οποία επιτίθεται σε όσους διακινούσαν ψέματα και συνωμοσίες.

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεσή του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά» τονίζει.

Σε άλλη ανάρτησή του αμέσως μετά σημειώνει: «Βρε τι γίνεται σήμερα, θα πάθουν πολλοί εγκεφαλικά. Ο καημένος ο διευθυντής από το Documento θα χρειαστεί διακομιδή και ο άλλος ο ψέκας από τη Θεσσαλονίκη θα περιμένει στον διάδρομο για επαναφορά. Άσε κάτι πραγματογνώμονες από τα Jumpo».

Απαντώντας σε χρήστη του X που του έγραψε ότι «κάνει πολύ κακή εντύπωση αυτή η χαρά σας», ο Νίκος Πλακιάς ξέσπασε: «Σοβαρά, όταν με χλεύαζαν και μου λέγανε διάφορα και προσπάθησαν για δολοφονία χαρακτήρα, ήταν καλά; Δεν είναι χαρά, δικαίωση είναι, γιατί θα πάω σε μια δίκη με αλήθειες και όχι με ψέματα. Χαρά!!! Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη εδώ και τριάντα μήνες και για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Την είδηση ανήρτησε -χωρίς σχόλιο- και ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, βρίσκεται πλέον στα χέρια του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με το larissanet, στο πόρισμα της ΔΑΕΕ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνεπεία της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Υπενθυμίζεται πως μετά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), τον Φεβρουάριο, άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει, μεταξύ άλλων, και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι, και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Πηγή: iefimerida.gr