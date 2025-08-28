Ίλιον: Θύμα άγριας ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – «Ο γιατρός είπε, είναι θαύμα που σώθηκα»

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας άνδρας 71 ετών στο Ίλιον, όταν πριν μπει στο σπίτι του, έπεσε θύμα ληστών.

Ο άνδρας που είναι καρκινοπαθής και συνταξιούχος, είχε μόλις σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του και όταν έφτασε στο σπίτι του στο Ίλιον, δύο νεαροί του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν.

Τα όσα έζησε, περιγράφει στην εκπομπή Live News που με παράπονο λέει πως δεν περίμενε ποτέ, όπως λέει, πως κάποιοι θα έφταναν σε αυτό το σημείο.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα, 25.08.2025, με τους δύο δράστες να μην σέβονται ούτε την ηλικία, ούτε τα κινητικά προβλήματα, ούτε το γεγονός πως ήταν ολομόναχος.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουν, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», περιέγραψε ο άνδρας και είπε ότι φώναζε βοήθεια και δεν τον άκουγε κανένας.

Ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε σπίτι. Πριν μπει είδε δύο άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία».

Οι δράστες τον αιφνιδίασαν καθώς μπήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και άρχισαν να τον χτυπούν.

«Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα», ανέφερε.

Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί. Δεν υπήρχε εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, κανείς να τον βοηθήσει.

Άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», περιγράφει.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει. Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος κατάφεραν να διαφύγουν.

«Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Η άγρια ληστεία έχει φέρει αναστάτωση στην περιοχή με τον άντρα αλλά και τους οικείους του να προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ.

