Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλο γιγαντώνει: Επιδοτήσεις σε... νεκρούς και σκιές πολιτικών διασυνδέσεων

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων πρακτικών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Όπως αποκάλυψε η Μίνα Καραμήτρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, επιτήδειοι έφταναν στο σημείο να χρησιμοποιούν ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν πεθάνει εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη.

Με πλαστά μισθωτήρια εμφάνιζαν ότι οι «κληρονόμοι» νοίκιαζαν εκτάσεις, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομες επιδοτήσεις. Παράλληλα, ΑΦΜ ηλικιωμένων πρώην αγροτών αξιοποιούνταν σαν να ανήκαν στους ίδιους, με αποτέλεσμα τα παράνομα κέρδη να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 600.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κουβέλας, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», επισήμανε ότι το να έχει κανείς γνώση του αγροτικού χώρου μπορεί να θεωρηθεί προσόν, αλλά το να συνεχίζει να δραστηριοποιείται διοικητικά σε ένα περιβάλλον που σχετίζεται με τέτοιες πρακτικές είναι «προβληματικό ή και παράνομο».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως οποιοδήποτε στέλεχος, ανεξαρτήτως θέσης, αν εμπλέκεται στο σκάνδαλο -είτε με το να πάρει, είτε να δώσει, είτε να διευκολύνει παράνομες επιδοτήσεις «δεν έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία».

Το παραπάνω σχόλιο του κ. Κουβέλα έρχεται μετά τις αποκαλύψεις που έφερε στο φως ο Σπύρος Χαριτάτος, μέσα από την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες». Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζεύγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου και του Χρήστου Μαγειρία, που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο μετά τις αναφορές για μεγάλες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίες πλέον ελέγχονται από τον εισαγγελέα. Η κ. Σεμερτζίδου -η οποία πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας- φέρεται να πούλησε ακίνητο που φιλοξενούσε πετυχημένη επιχείρηση εστίασης. Το ίδιο ακίνητο σήμερα στεγάζει επιχείρηση γεωπονικού χαρακτήρα, η οποία αναλαμβάνει αιτήσεις για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επιχείρηση, μάλιστα, σύμφωνα με τον Χαριτάτο, διευθύνει πρώην πρόεδρος του Οργανισμού.

Το σκάνδαλο βρίσκεται ήδη υπό εισαγγελική έρευνα, με τις αποκαλύψεις να δείχνουν ένα πολυσύνθετο πλέγμα παρανομιών και τα ερωτήματα κάθε μέρα να πληθαίνουν.

