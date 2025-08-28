Νέο περιστατικό με αεροσκάφος στην Κέρκυρα - Σημειώθηκε έκρηξη σε τουρμπίνα, κατά την απογείωση

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης λόγω νέου περιστατικού με πρόβλημα σε αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το corfutvnews, κατά την απογείωση του ακούστηκε θόρυβος από έκρηξη και συνέχεια βγήκαν φλόγες από την δεξιά τουρμπίνα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Το αεροπλάνο της Smartwings, ένα Boeing 737-800 με κατεύθυνση προς Τσεχία, έκανε γύρους για αρκετή ώρα, ενώ μετά από λίγο αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι το τρίτο περιστατικό που καταγράφεται μέσα στον Αύγουστο, καθώς είχε προηγηθεί έκρηξη κινητήρα, αλλά και πρόβλημα με άλλο αεροπλάνο λίγες ημέρες αργότερα.

