Ηράκλειο: Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών επιχείρησε να πέσει από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου της

Τα δύο ανήλικα παιδιά της ηλικίας 6 και 14 ετών ήταν εκείνα που με τις φωνές τους κατάφεραν να σώσουν τη μητέρα τους - Είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε τραγωδία σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς μια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών επιχείρησε να πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου που διέμεναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr τα ουρλιαχτά των δύο ανήλικων παιδιών ήταν αυτά που ξεσήκωσαν τους ενοίκους του ξενοδοχείου. Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 6 και 14 ετών προσπαθούσαν να μεταπείσουν τη μητέρα τους να μην πέσει στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου, ενώ πάνω στην προσπάθειά τους την τραβούσαν από τα ρούχα για να την φέρουν πιο μέσα.

Στους άλλους ορόφους για καλή τους τύχη έμεναν δόκιμοι αστυνομικοί που ενημέρωσαν το κέντρο Άμεσης Δράσης και με την βοήθεια των συναδέλφων τους κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγωδία.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η γυναίκα ήρθε στο Ηράκλειο με τα δύο ανήλικα παιδιά της για να περάσει μερικές μέρες κοντά στον σύζυγο της, που εργάζεται αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι αστυνομικοί την μετέφεραν στην ψυχιατρική κλινική όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: newsbomb.gr