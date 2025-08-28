Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

Άγριος καβγάς σημειώθηκε σε μια από τις παραλίες του Πηλίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας η οποία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες από την Αθήνα αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους βγάζοντας το μαγιό τους, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr. Η επιλογή τους να κάνουν μπάνιο εντελώς γυμνοί εξόργισαν έναν άνδρα από τα Γιαννιτσά ο οποίος βρισκόταν στην παραλία με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Τότε, υπήρξαν λεκτικές αντεγκλήσεις οι οποίες γρήγορα μετατράπηκαν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση στον άνδρα για επίθεση, ενώ και εκείνος από τη μεριά του υπέβαλε μήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.

