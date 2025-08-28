Μάνδρα: Ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων από το Εφετείο

Την ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Εκφωνόντας την αθωωτική ετυμηγορία η πρόεδρος της έδρας παρέπεμψε για το σκεπτικό του δικαστηρίου στην απόφαση που πρόκειται να καθαρογραφεί τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος προκειμένου να δικαστούν ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είχε ανοίξει, όταν ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή αναίρεση που είχε ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης, έπειτα από αίτηση συγγενών θυμάτων της φονικής πλημμύρας.

Ειδικότερα η αίτηση για αναίρεση των οικογενειών των θυμάτων στρέφονταν κατά της απόφασης που εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και με αυτή οι τρεις κατηγορούμενοι απηλλάγησαν οι από το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Έτσι μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου σε δίκη οδηγήθηκαν ξανά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων. Ωστόσο και οι τρεις αθωώθηκαν σήμερα ομόφωνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το οποίο δικάστηκαν.

Να σημειωθεί τέλος ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο. Αντίθετα, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.

Πηγή: protothema.gr