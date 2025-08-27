Δύσκολη φωτιά στη Σαλαμίνα, καίει κοντά σε σπίτια - Μήνυμα του 112, ενδέχεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον περιφερειακό δρόμο προς Βασιλικά, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ξεκίνησε από ρίψη βεγγαλικών. Παράλληλα, φαίνεται πώς καίει κοντά σε σπίτια, με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν τα έξι μποφόρ να δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσής της.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Βέβαια, στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πλέον, επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:45, εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βασιλικά.

Πηγή: iefimerida.gr