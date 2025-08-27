Όλο μεγαλώνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Διπλασιασμοί επιδοτήσεων μέσα σε 1 χρόνο

Ακόμα και ΚΤΕΟ ανάμεσα στους δικαιούχους. Απορίες και ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από τους πίνακες πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Απορίες και ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από τους πίνακες πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιδοτήσεις εμφανίζονται να έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Χαρακτηριστική είναι η αποκάλυψη του OPEN πως... ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία έλαβε:

140.000 ευρώ το 2023

54.000 ευρώ το 2024

Διπλασιάζονταν επιδοτήσεις και δεν προβληματιζόταν κανείς

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από άλλα ΑΦΜ σε διάφορους νομούς της χώρας:

Νομός Πιερίας: 58.000 ευρώ το 2021 – 112.000 ευρώ το 2022

Νομός Θεσσαλονίκης: 54.000 ευρώ το 2021 – 105.000 ευρώ το 2022

Νομός Γρεβενών: 46.000 ευρώ το 2021 – 101.000 ευρώ το 2022

Νομός Σερρών: 46.000 ευρώ το 2021 – 89.000 ευρώ το 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στους 100 πρώτους δικαιούχους με τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με εντυπωσιακές αυξήσεις ή ακόμα και διπλασιασμό των ποσών σε διάστημα ενός έτους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις και πώς δικαιολογούνται οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσά.

Πηγή: ethnos.gr