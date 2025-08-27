Εμπρηστής δημοτικός υπάλληλος στην Παλλήνη: «Το τετράγωνο στο οποίο είχαν μπει οι φωτιές ήταν στην εμβέλεια του δρομολόγιου του»

Σε δασικούς κι οικοπεδικούς χώρους που βρίσκονται δίπλα σε σπίτια έβαζε τις φωτιές ο δημοτικός υπάλληλος της Παλλήνης που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο 48χρονος που κατηγορείται για 4 φωτιές, είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού και εργάζονταν στον δήμο Παλλήνης από το 2019. Πότε όπως λένε οι συνάδελφοι του και γείτονες του δεν είχε δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα.

«Είναι ένα ήρεμος κι ευγενικός άνθρωπος. Συνέχεια τον βλέπαμε να οδηγεί το βανάκι που μετέφερε τα παιδιά. Μείναμε άναυδοι από τη σύλληψη του, ωστόσο χαιρόμαστε που έπιασαν αυτόν που έβαζε τις φωτιές» λέει στο newsit.gr γειτόνισσα του δημοτικού υπαλλήλου και υποστηρίζει ότι από τύχη γλίτωσε τα περιουσιακά της στοιχεία μετά τον εμπρησμό της 14ης Ιουνίου.

«Το τετράγωνο στο οποίο είχαν μπει οι φωτιές ήταν στην εμβέλεια του δρομολόγιού με το οποίο κινούνταν με το βανάκι του ο κατηγορούμενος. Ωστόσο δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ ότι ήταν εμπρηστής. Την ημέρα που είχε μπει μια από τις φωτιές, ευτυχώς είχα προλάβει κι είχα γυρίσει στο σπίτι κι απομάκρυνα το αυτοκίνητο μου και τα σκυλιά μου» λέει η γειτόνισσα του φερόμενου εμπρηστή.

Η σύλληψη του 48χρονου προήλθε από συστηματική έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο ένταλμα ο δημοτικός υπάλληλος από τους εμπρησμούς του θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα, κατ’ εξακολούθηση. «Πρόκειται για έναν συνεργαζόμενο μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Από το 2019 υπηρετεί το δήμο για τη μεταφορά των παιδιών του ΚΔΑΠ. Οι συνάδελφοι του, μου τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο φυσιολογικό. Μάλιστα έσκασε ως βόμβα η είδηση γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι καταλογίζεται στο συγκεκριμένο άνθρωπο αυτό το αδίκημα» αναφέρει στο newsit.gr o δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης.

Ο τρόπος δράσης

Όπως διαπίστωσαν οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος ο 48χρονος που εκτελούσε χρέη οδηγού σε βαν που μετέφερε παιδιά ΑμΕΑ αφού άφηνε τα παιδιά στις δύο το μεσημέρι στο κέντρο απασχόλησης της Παλλήνης στη συνέχεια έβαζε τις φωτιές. Στις οκτώ το απόγευμα επέστρεφε για να πάρει τα παιδιά, ενώ όλοι οι εμπρησμοί είχαν σημειωθεί από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7:15 το απόγευμα. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 14, 18 και 19 Ιουνίου κι όλες σε μικρή απόσταση από σπίτια.

