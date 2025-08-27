Πώς «μαγείρεψαν» το πόρισμα για τα Τέμπη

Ταράζει τα νερά για την υπόθεση των Τεμπών η κατάθεση στον Εφέτη – Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη του πρώην αναπληρωτή Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστου Παπαδημητρίου.

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας, προχώρησε σε αποκαλύψεις για πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και για το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όσον αφορά το επίμαχο σκέλος της πυρόσφαιρας.

Η κατάθεσή του στον Εφέτη – Ανακριτή ο οποίος ερευνά τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, είναι κόλαφος, και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που έδρασε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και για τις ενέργειες της Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο κ. Παπαδημητρίου βρέθηκε την Τρίτη στη Λάρισα και έδωσε κατάθεση στον Εφέτη – Ανακριτή, περιγράφοντας αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ειδικότερα για τις ενέργειες που προηγήθηκαν, έτσι ώστε ο εθνικός φορέας να καταλήξει στο αμφισβητούμενο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Παράλληλα ανέφερε τις αντιρρήσεις του στην ανακοίνωση του πορίσματος, ενώ ακόμη δεν είχε παραδοθεί στον Εφέτη-Ανακριτή το πόρισμα του πραγματογνώμονα και Καθηγητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Δημήτρη Καρώνη.

Η κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή Προέδρου του Σιδηροδρομικού Τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαβιβαστεί, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η προηγούμενη Εισαγγελέας, Γεωργία Αδειλίνη είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο, (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας), θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό».

Το αλαλούμ με το πόρισμα

Όπως είναι γνωστό, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2025, την παραμονή της δεύτερης τραγικής επετείου από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28-2-2023.

Πόρισμα που για το σκέλος της πυρόσφαιρας εν ολίγοις κατέληγε ότι η πυρόσφαιρα οφειλόταν σε άγνωστο καύσιμο. Στη συνέχεια δε και από τον εντοπισμό συντριμμιών στο Κουλούρι, διαψεύστηκε το σκέλος της παράνομης μεταφοράς καυσίμων στην καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, διάσταση που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της οικογένειας του μηχανοδηγού της εμπορικής.

Μετά τις δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών των Πανεπιστημίων της Γάνδης, αλλά και της Πίζας – που αποκάλυψε δημοσιογραφική έρευνα και οι αναφορές των διαδίκων- προκλήθηκαν αντιδράσεις, με τον Οργανισμό, έναν μήνα αργότερα, να ανακοινώνει την εξαίρεση από το πόρισμα του επίμαχου σκέλους.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, ανέφερε τότε από ποιους συντάχθηκε το πόρισμα, ενώ «παραμονές» της παρουσίασής του φέρεται να διαφώνησε, ζητώντας να μη συμπεριληφθεί το θέμα της πυρόσφαιρας στο πόρισμα, αίτημα που, όμως, δεν έγινε δεκτό από μέλη της Επιτροπής.

Το συγκεκριμένο σκέλος του πορίσματος ανακλήθηκε τελικά και παραπέμφθηκε για περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων και στον «Δημόκριτο», ενώ τότε προκλήθηκε και έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στον απόηχο του αλαλούμ που προκλήθηκε, ο κ. Παπαδημητρίου υπέβαλε την παραίτησή του, στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επικαλούμενος «προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους».

Σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «πιστεύω ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο πόρισμα, πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη σύσσωμου του Συμβουλίου (…) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης».

Η εισαγγελική έρευνα

Ο απόηχος αυτών των αποκαλύψεων προκάλεσε, επίσης, και την παρέμβαση της τότε Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γ. Αδειλίνης, η οποία ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων, που φέρεται ότι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και το οποίο δε σχετιζόταν με τις μηχανές των τρένων ή το δηλωμένο φορτίο αυτών».

Σκοπός της έρευνας ήταν και η «διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α Π.Κ.), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα», με αφορμή και τον ρόλο τεχνικού συμβούλου οικογενειών των θυμάτων.

Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα διαβιβαστεί η κατάθεση Παπαδημητρίου

Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς η κατάθεση του κ. Παπαδημητρίου εκτιμάται πως θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω. Ο κ. Παπαδημητρίου φέρεται να προσήλθε την Τρίτη αυτοβούλως στον Εφέτη-Ανακριτή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν κλήθηκε ή όχι να καταθέσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η κ. Αδειλίνη.

Την Τρίτη πάντως, στην κατάθεσή του ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα από τη συγκρότηση της ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διερεύνηση των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν προκειμένου να καταλήξει η Επιτροπή στο πόρισμα και δη για το σκέλος της πυρόσφαιρας και τις προσομοιώσεις (CFD), και τη δική του πρόταση να αναβληθεί η δημοσίευση του πορίσματος (για το σκέλος της πυρόσφαιρας), αφού ακόμη ο κ. Καρώνης δεν είχε παραδώσει το δικό του πόρισμα. Κατονομάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, ο κ. Παπαδημητρίου φέρεται, επίσης, να διαθέτει έγγραφα από αλληλογραφία.

Πηγή: zougla.gr