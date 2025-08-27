Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση

«Καταπέλτης» σε βάρος της Μαρίας Μαραγγέλη η οποία υπό καθεστώς προστασίας και με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» είχε καταθέσει για δωροδοκίες πολιτικών προσώπων από τη Novartis, ήταν πριν από λίγο η εισαγγελέας της έδρας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Ειρήνη Πελέκη.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή της κυρίας Μαραγγέλη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης για το σύνολο σχεδόν των όσων είχε καταθέσει ως προστατευόμενη μάρτυρας (απαλλαγή ζητήθηκε μόνο για μία περίπτωση) όπως επίσης και την ενοχή του δεύτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης Φιλίστορα Δεστεμπασίδη(είχε καταθέσει στους εισαγγελείς διαφθοράς ως «Μάξιμος Σαράφης»). Ωστόσο, για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για μέρος των καταθέσεων του σχετικά με χρηματισμούς πολιτικών προσώπων και όχι για το σύνολο των όσων ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς.



Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε να απαλλαγούν και οι δυο κατηγορούμενοι από το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, σημειώνοντας πως πρόκειται για κατηγορία την οποία τους απέδωσε η εισαγγελία και όχι τα πολιτικά πρόσωπα που τους μήνυσαν.



Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της σημερινής αγόρευσης της πρότεινε την ενοχή της πρώην γραμματέως της Novartis, Μαρίας Μαραγγέλη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης αναφορικά με τα όσα είχε καταθέσει για τους Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λινα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχτεί ένοχος για μέρος των καταθέσεων του και ειδικά για τα όσα είχε ισχυριστεί σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.



Η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Μ. Μαραγγέλη είχε παρουσιάσει τα όσα είχε καταθέσει για τα πολιτικά πρόσωπα ως πραγματικά περιστατικά, ενώ αντίθετα, όπως είπε, ο Φ. Δεστεμπασίδης απέδωσε κατά βάση τα όσα είχε υποστηρίξει στον Κωνσταντίνο Φρουζή, άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis στην Ελλάδα. «Όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά, κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση», σημείωσε η εισαγγελέας.

Οι βαλίτσες, το Μέγαρο Μαξίμου και οι εντυπώσεις



Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης της η εισαγγελέας αναφέρθηκε λεπτομερώς στα όσα οι δυο κατηγορούμενοι είχαν καταθέσει σε βάρος των πολιτικών προσώπων και ειδικά στα όσα η Μαρία Μαραγγέλη είχε καταθέσει για χρηματισμό του πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά από τον Κ. Φορυζή με τη μεταφορά χρημάτων με τροχήλατη βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενδεικτικά η εισαγγελέας ανέφερε: «Η κυρία Μαραγγέλη λέει ότι η Novartis κέρδισε την εύνοια του Μαξίμου. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης εντός του Μαξίμου (σ.σ. η κατηγορούμενη είχε καταθέσει πως ο Φρουζής είχε εισέλθει στο χώρο του Μεγάρου Μαξίμου με το όχημά του). Ο κ. Σαμαράς ρωτήθηκε αν υπάρχει υπόγειο γκαράζ και μας είπε ότι πρόκειται για ανύπαρκτο χώρο και ότι όσοι εισέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αρχηγοί κρατών. Ακόμη η κυρία Μαραγγέλη μας είπε ότι το ραντεβού κλείστηκε μέσω του κ. Πτωχού και πως ο Φρουζής φόρτωσε μια βαλίτσα χρήματα και έφυγε για το Μαξίμου. Μας είπε ακόμη πως μετά ο Φρουζής της εγχείρησε έγγραφο για να το στείλει τον κ. Σταϊκούρα για να γίνει η δουλειά. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο τότε πρωθυπουργός παρέπεμψε τον κ. Φρουζή στον αρμόδιο υπουργό (….) Όλ τα άλλα για βαλίτσα, πολύχρωμα χαρτονομίσματα παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων».



Σχετικά με τα όσα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη είχε καταθέσει σε βάρος του Ανδρ. Λοβέρδου η εισαγγελέας είπε σήμερα στο δικαστήριο: «Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού του Ανδρέα Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. (….) ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό».



Για τα όσα η Μ. Μαραγγέλη είχε καταθέσει σε βάρος του ζεύγους Στουρνάρα –Νικολοπούλου, η εισαγγελέας επισήμανε: «Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».



Συνεχίζοντας για τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη η εισαγγελέας αναφέρθηκε ακόμη στους ισχυρισμούς της για Μάριο Σαλμά και Άδωνι Γεωργιάδη. «Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Όλα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά (….) Είπε για αντάλλαγμα 2 εκ. ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από το Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή - Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων. Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο».



Ακόμη, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης για τον Δ. Αβραμόπουλο η εισαγγελέας επισήμανε: «Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».



Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη

«Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».



Τέλος, η κυρίας Πελέκη στο πλαίσιο της αγόρευσης της σχολίασε τους ισχυρισμούς Δεστεμπασίδη για τους κ.κ. Αβραμόπουλο, Γεωργιάδη αλλά και το ζεύγος Στουρνάρα – Νικολοπούλου. Ενδεικτικά για τον κ. Αβραμόπουλο η εισαγγελέας ανέφερε στο ακροατήριο: «Την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση». Για τους ισχυρισμούς του Φ. Δεστεμπασίδης για το ζεύγος Στουρνάρα – Νικολοπούλου, η εισαγγελέας είπε: «Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί». Να σημειωθεί τέλος ότι η εισαγγελέας ζήτησε απαλλαγή του Φ. Δεστεμπασίδης για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σχετικά με τα όσα είχε καταθέσει για τους Σαμαρά, Βασιλική Κατραβά (γραμματέα του Άδωνι Γεωργιάδη) και Ευ. Βενιζέλο.

Πηγή: protothema.gr