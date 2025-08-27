Σάμος: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για πώληση αλκοόλ σε 14χρονο - Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 54 και 58 ετών, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (26/8) οι αρχές στη Σάμο, καθώς φέρεται να πούλησαν αλκοόλ σε ανήλικο 14 ετών, στο λιμάνι Πυθαγορείου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 14χρονος, αφού κατανάλωσε τα αλκοολούχα ποτά, χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου σε κατάσταση βαριάς μέθης.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 54χρονος, ιδιοκτήτης κάβας, είχε πουλήσει στον ανήλικο μία φιάλη κρασιού, ενώ ο 58χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, μία συσκευασία μπύρας. Και οι δύο συνελήφθησαν και πέρασαν από τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπου καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.



Ο 14χρονος, αφού νοσηλεύτηκε και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: protothema.gr