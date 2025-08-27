Αστυνομικοί διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά για να σώσουν ένα παιδί από μπαλκόνι διαμερίσματος, που εκείνη την ώρα ήταν μόνο του.

Όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έχουν καταφθάσει έξω από πολυκατοικία στα Καμίνια. Επικρατεί πανικός. Ακούγονται φωνές και ένα παιδάκι, που είναι μόνο του σε διαμέρισμα, εκλιπαρεί για βοήθεια.

Οι αστυνομικοί και οι γείτονες έχουν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία και φωνάζουν στο παιδί: «Κάνε υπομονή, θα σε βοηθήσουμε». Αμέσως, όπως μπορείτε να δείτε, μια γυναίκα αστυνομικός με τη βοήθεια συναδέλφου της σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι και μπαίνει μέσα στο διαμέρισμα, διασώζοντας το παιδάκι. Ακολουθούν χειροκροτήματα από τους γείτονες.

Πρόκειται για ακόμη σωτήρια επέμβαση των αστυνομικών.

Πηγή: newsbomb.gr