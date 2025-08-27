Έκρυθμη η κατάσταση στη Μονή Σινά: «Πραξικοπηματίες» μοναχοί επιχειρούν να μπουν ξανά στο μοναστήρι

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κατηγορεί μια «μικρή ομάδα πραξικοπηματιών μοναχών» ότι επιχειρεί να τροποποιήσει τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινά.

Νέα ένταση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, στο όρος Σινά, στην Αίγυπτο.

Οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες από τον ηγούμενο της Μονής Σινά, επιχειρούν να μπουν ξανά στο μοναστήρι, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, ο κ. Δαμιανός που μετέβη την Τρίτη (26/8) στη Μονή Σινά, ανέφερε ότι πήγε εκεί για να συζητήσει με τη «μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών», οι οποίοι είχαν προγραμματίσει συνέλευση ερήμην του για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας του μοναστηριού.

Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα

Όπως αναφέρει, «οι πραξικοπηματίες μοναχοί μού επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία, τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή, και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής». «Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και στην κανονικότητα» καταλήγει ο κ. Δαμιανός.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, δήλωσε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26ης Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και τη συζήτηση με τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού, που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μού επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία, τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή, και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς, διότι οι πραξικοπηματίες, τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής, που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Πηγή: ieidiseis.gr