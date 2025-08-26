Βόλος: Τι ισχυρίστηκε στο απολογητικό του υπόμνημα ο συζυγοκτόνος

Με ισχυρισμούς που φθάνουν το όριο της προσβολής της μνήμης του θύματός του, επιχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο, χωρίς ωστόσο να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα που του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του.

Ο 40χρονος, που στο απολογητικό του υπόμνημα δεν έκανε αναφορά στα όσα έχουν καταγγελθεί σε βάρος του για βία κατά της γυναίκας και μητέρας των τεσσάρων παιδιών του, ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει και πρόσθεσε ότι «θα ήθελε να γύριζε ο χρόνος πίσω και να βρισκόταν εκείνος στη θέση της 36χρονης».



Επιπλέον, ανέφερε πως έπαθε αμόκ, όταν η 36χρονη του ανακοίνωσε «με άκρως προσβλητικό και ειρωνικό ύφος» πως το έμβρυο που κυοφορούσε και είχε χάσει πριν λίγο καιρό, δεν ήταν δικό του. Ο 40χρονος επιχείρησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως έναν εργατικό οικογενειάρχη και το θύμα ως μια άπιστη γυναίκα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε επιπλέον ότι θέλησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο, ενώ στο υπόμνημά του, χαράσσει και την υπερασπιστική του γραμμή για τη συνέχεια, ζητώντας να αξιολογηθεί από ψυχίατρο, επικαλούμενος ουσιαστικά προηγούμενη απόπειρα να θέσει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήθελε μόνο να την τρομάξει και τη χτύπησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν όταν έψηναν κρέατα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η γυναίκα έχει δεχθεί απανωτά χτυπήματα, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα: Το ένα στο λαιμό και το δεύτερο στην καρδιά, πλήγματα που σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν απλώς «φόβο».



Αναλυτικά, στο απολογητικό του υπόμνημα ο 40χρονος ισχυρίζεται:



«Με τη σύζυγό μου είχαμε για 20 και πλέον χρόνια άψογη, ήρεμη, γαλήνια, φυσιολογική οικογενειακή ζωή έχοντας αποκτήσει 4 παιδιά, τα οποία και μεγαλώναμε μαζί. Είχαμε άριστη συναισθηματική σχέση και ερωτική ζωή ως ζευγάρι, χωρίς αυτή να διαταραχθεί για κανένα λόγο, με αφοσίωση και αγάπη.



Εργάζομαι νυχθημερόν ως αρτοποιός και παράλληλα ως οικοδόμος, προκειμένου να εξασφαλίζω τα αναγκαία εισοδήματα για να καλύπτονται πλήρως οι βιοποριστικές, οικονομικές ανάγκες της εξαμέλους οικογένειάς μας, ώστε να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας, ενώ η σύζυγός μου ασχολείτο με την ανατροφή τους, εργαζόμενη περιστασιακά ή εποχικά.



Η έγγαμη συμβίωση μας κλονίστηκε ιδιαίτερα μετά το Πάσχα του 2025 οπότε πληροφορήθηκα και διαπίστωσα ότι διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα με τον οποίο είχε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με συχνή ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων και πιθανολογώ ότι συναντούσε και συνευρίσκετο ερωτικά μαζί του, όπως άλλωστε ομολόγησε μετά από παλινωδίες ενώπιον μου.



Αυτή η αρνητική εξέλιξη με δυσαρέστησε, με εξόργισε και με έφερε εκτός εαυτού το πρωινό της 22/8/2025 όταν για αυτό το ζήτημα, για την απόφαση της να διαλύσει τη σχέση μας, την οικογένειά της που με κόπο δημιουργήσαμε σε συνδυασμό με την αποκάλυψη ότι το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και έχασε, δεν ήταν δικό μου, ανακοίνωση που έκανε με άκρως προσβλητικό και ειρωνικό ύφος, αναφορά που με έθιξε βάναυσα ως άνδρα, με αποτέλεσμα να περιέλθω σε κατάσταση αμόκ, σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και με σοβαρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών μου, να αρπάξω ένα αιχμηρό αντικείμενο με απόληξη, ένα μαχαίρι που χρησιμοποιούσαμε για το ψήσιμο κρεατικών στο μπαλκόνι χωρίς να το έχω σχεδιάσει, προμελετήσει με ανθρωποκτόνο πρόθεση να οπλιστώ και να της επιτεθώ με θυμό, με πνευματική θόλωση και να της καταφέρω πλήγματα στο στήθος και το λαιμό χωρίς να αντιλαμβάνομαι ότι ήταν θανατηφόρα και έτσι θα της αφαιρούσα τη ζωή που σε καμία περίπτωση δεν το επιδίωκα. Δεν είχα τέτοια εγκληματική πρόθεση, δεν ήθελα πάρα μόνο να την «τρομάξω» διότι με υποτίμησε με τον πλέον καταφρονητικό τρόπο.



Έχω ειλικρινώς μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρωτίστως από τα 4 παιδιά μου, τους συγγενείς της, την κοινωνία για την τραγωδία που μη ηθελημένα προκάλεσα, άσχετα αν βάναυσα προκλήθηκα και ένιωσα βαρύτατα προσβεβλημένος.



Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος, να ήταν στη ζωή η γυναίκα μου, να ήμουν εγώ στη θέση της, είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφτηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στη ζωή μου.



Νιώθω τύψεις ενοχής για την πρόωρη απώλεια, τη δολοφονία της συζύγου μου, καταδικάζω τον εαυτό μου που δεν επέλεξα την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης ζητώντας τη λύση του γάμου μας που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία, ο διαπληκτισμός της 22/8/2025 να μην εκτραχυνθεί, παρεκτραπώ και φθάσω στο έγκλημα .



Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι υπήρξα βίαιος μαζί της, ότι της έχω ασκήσει σωματική βία ή την εξανάγκαζα με βία ή απειλή σε συνουσία χωρίς τη θέλησή της, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποτελεί ψευδή ισχυρισμό, αλλιώς θα με είχε καταγγείλει για οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.



Αιτούμαι την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί αν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεδομένου ότι είχα νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα από όπου εξήλθα κατόπιν τριήμερης ακούσιας νοσηλείας προσφάτως κατόπιν απόπειρας αυτοχειρίας και μου είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνω και σήμερα, διαγνώστηκα με διαταραχή και αγχώδη σύγχυση που εμφανίσθηκε το τελευταίο διάστημα και επιδεινώθηκε, προκειμένου να κριθεί αν αιτιολογημένα τυγχάνω ελαττωμένου καταλογισμού».



Πηγή: protothema.gr