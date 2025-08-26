Διασπορά του επικίνδυνου μύκητα Ασπέργιλλου στον «Άγιο Σάββα»

Τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, διαψεύδει έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» εντοπίζεται επικίνδυνος – για τους ογκολογικούς ασθενείς – μύκητας.

Ο κ. Γεωργιάδης απειλούσε τους υγειονομικούς του ογκολογικού νοσοκομείου με απολύσεις επειδή από τις αρχές Ιουλίου προειδοποιούσαν για διασπορά επικίνδυνων μυκήτων. Τους κατηγορούσε τότε για «κινδυνολογία».

«Η επικινδυνότητα των χώρων ταξινομείται στην ομάδα 4 (υψηλός κίνδυνος)», αναφέρει η σχετική έκθεση του ΕΟΔΥ, που έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης, 26 Αυγούστου, ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός, μέλος του συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Τι αναφέρει το πόρισμα

Η αυτοψία του ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2025 και το πόρισμά της έγινε γνωστό σήμερα από τον κ. Παπανικολάου. Σύμφωνα με αυτή, καταγράφεται εκτεταμένη παρουσία παθογόνων μυκήτων (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium spp., Rhizopus arrhizus) σε χειρουργεία, διαδρόμους και κλινικές. Οι χώροι κατατάσσονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, λόγω των οικοδομικών εργασιών που διασπείρουν σκόνη και σπόρια.

Ο Οργανισμός ζητά άμεσα μέτρα: σφράγιση, απομόνωση, απολύμανση, έλεγχο και αντικατάσταση φίλτρων αερισμού, με επαναληπτικές καλλιέργειες μετά από 10 ημέρες.

Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του προέδρου του ΕΟΔΥ, του Χρήστου Χατζηχριστοδούλου.

Τι είναι η Ασπεργίλλωση

Η Ασπεργίλλωση είναι μια ομάδα νοσημάτων που προκαλούνται από έναν τύπο μύκητα που ονομάζεται Aspergillus, ο οποίος απαντάται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμονολογίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν τον Aspergillus χωρίς προβλήματα, αλλά σε ορισμένους, ειδικά σε όσους πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται όταν ο μύκητας εισέρχεται στους πνεύμονες. Με την πάροδο του χρόνου, η ασπεργίλλωση μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, βήχα και μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις ή μακροχρόνια βλάβη των πνευμόνων. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Ο τρόπος με τον οποίο η ασπεργίλλωση επηρεάζει τους πνεύμονες και εξελίσσεται εξαρτάται από τον τύπο της πάθησης, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και τυχόν υπάρχοντα πνευμονικά προβλήματα. Αν και κυρίως προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Στα άτομα με νοσήματα όπως το άσθμα ή η φυματίωση, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να οδηγήσει σε πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντικές για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Πηγή: zougla.gr