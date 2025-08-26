Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Ο 40χρονος είχε μόλις χθες το βράδυ μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, ωστόσο ο οργανισμός του δεν άντεξε, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Α.Ο Θερίσσου με ανάρτηση στο Facebook.
Την ίδια στιγμή, τη δική της μάχη δίνει η έτερη εγκαυματίας, η 36χρονη Μαρία, που νοσηλεύεται επίσης στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι προσευχές όλων συνοδεύουν τον αγώνα της, ενώ συγκλονιστική ήταν η κινητοποίηση της κοινωνίας του Ηρακλείου, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας της νεαρής κοπέλας, προσφέροντάς της αίμα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.
Πηγή: newsbomb.gr