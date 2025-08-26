Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος για τη δολοφονία της 36χρονης - Τι είπε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο, την περασμένη Παρασκευή (22/8), μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο 40χρονος υποστήριξε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι τη σκότωσε «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος».

Ο 40χρονος έφτασε στον ανακριτή λίγο πριν τις 10:00. Είχε κατεβασμένο το κεφάλι, δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ η φρουρά του άνοιγε τον δρόμο.

Μάλιστα, για να μην τον λιντσάρουν οι εξαγριωμένοι γείτονες, φίλοι και συγγενείς του, ο 40χρονος μπήκε στα δικαστήρια του Βόλου από την πίσω πόρτα.

Οι αστυνομικοί του είχαν φορέσει και αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του, μπροστά στα παιδιά του αν και συνεχίζει να επιρρίπτει την ευθύνη στο θύμα λέγοντας πως τον απατούσε και είχε προκλητική συμπεριφορά.

Η απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 36χρονης: «Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα»

Η τοπική ιστοσελίδα thenewspaper.gr, εξασφάλισε το περιεχόμενο του πολυσέλιδου απολογητικού εγγράφου, στο οποίο ο κατηγορούμενος επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο γάμος τους, που κρατούσε πάνω από 20 χρόνια, είχε αρχίσει να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν – όπως λέει – πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στο κείμενό του κάνει λόγο για «ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων» και υποστηρίζει ότι μετά από ομολογία της γυναίκας του «κλονίστηκε ανεπανόρθωτα».

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

Στο υπόμνημα δηλώνει «βαθιά μετανιωμένος», ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Ζητώ ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημα, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Πηγή: newbomb.gr