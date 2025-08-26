MENU
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού

Φίλοι και συγγενείς έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.

Στην εκκλησία έφτασε ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.



Φωτογραφίες από το κοιμητήριο Χολαργού:

Ο Ντέμης Νικολαΐδης


Η Κατερίνα Καινούργιου


Ο Αντώνης Νικοπολίδης


Ο Θοδωρής Ζαγοράκης



Η Κατερίνα Λάσπα


Πηγή: protothema.gr

