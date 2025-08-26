MENU
Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όταν σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Ρήγα Φεραίου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οπλισμού και εκρηκτικών μηχανισμών.

Η ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης από περαστικό, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και η Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, όπως και ο στρατός και συγκεκριμένα το ΤΕΝΞ, για την ασφαλή περισυλλογή των ευρημάτων.

 

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

  • Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδων τύπου Arges, οξειδωμένοι
  • Μία εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με τον πυροδοτικό της μηχανισμό
  • Δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου, επίσης οξειδωμένες
  • Διάφορα τμήματα από όλμους και φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων
  • Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm
  • Κορμοί και κλείστρα από όπλα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσά τους και τμήματα από πολυβόλο και υποπολυβόλο τύπου Thompson
  • Τρεις κορμοί από περίστροφα, δύο σιδερογροθιές, χειροπέδες και δύο πτυσσόμενα γκλοπ
  • Διάφορα εξαρτήματα όπλων και φυσιγγιοθήκες
  • Δεκατέσσερις χριστιανικές εικόνες άγνωστης αξίας

Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο, ενώ διενεργείται ενδελεχής έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο εντοπισμός τόσο μεγάλου όγκου στρατιωτικού υλικού σε κατοικημένη περιοχή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την απόρριψή του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η ΥΔΕΕΑ, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: newsbomb.gr

