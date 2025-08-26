Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του

Η κοινωνία της Πέλλας παρακολουθεί συγκλονισμένη

Η εξαφάνιση ενός 72χρονου από χωριό της Πέλλας, που δηλώθηκε στις 16 Αυγούστου από τους συγγενείς του, κατέληξε σε τραγωδία.

Δέκα ημέρες μετά, το πρωί της 25ης Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του σε αγροτική περιοχή, φέρνοντας στο φως ένα έγκλημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Οι έρευνες των αρχών, μεθοδικές και συντονισμένες, αποκάλυψαν την αλήθεια: το ίδιο απόγευμα της εξαφάνισής του, ο ηλικιωμένος δέχθηκε τα φονικά πυρά ενός συγχωριανού του με κυνηγετική καραμπίνα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο δράστης συνελήφθη. Στο σπίτι του οι αστυνομικοί βρήκαν το κυνηγετικό όπλο – που κατείχε νόμιμα – μαζί με κάλυκες, ρουχισμό, υποδήματα και το ποσό των 1.770 ευρώ.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Στον τόπο του εγκλήματος είχαν ήδη σπεύσει ειδικά κλιμάκια εγκληματολογικών ερευνών για να συλλέξουν κάθε στοιχείο που θα δέσει την υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που πλέον αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Η κοινωνία της Πέλλας παρακολουθεί συγκλονισμένη, καθώς η τραγική υπόθεση μιας απλής εξαφάνισης μετατράπηκε σε ένα στυγερό έγκλημα.

Πηγή: newsbomb.gr