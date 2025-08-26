Κροάτης δύτης έσπασε «τρομακτικό» ρεκόρ Γκίνες: Έμεινε μέσα στη θάλασσα σχεδόν μισή ώρα

Ο Βίτομιρ Μαρίτσιτς «έγραψε» ιστορία

Κροάτης ελεύθερος δύτης κατέρριψε κάθε ρεκόρ, μένοντας κάτω από το νερό σχεδόν μισή ώρα. Το σπουδαίο του κατόρθωμα σόκαρε τους χρήστες του διαδικτύου, που τον αποκάλεσαν… Αquaman.

Ο Βίτομιρ Μαρίτσιτς από την Κροατία κατάφερε να κρατήσει την αναπνοή του για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας επάξια μία θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Το επίτευγμα του ξεπέρασε κατά πέντε λεπτά το προηγούμενο ρεκόρ και είναι σχεδόν διπλάσιο από τον χρόνο που μπορεί να μείνει χωρίς αέρα ένα δελφίνι.

Η είδηση έκανε αμέσως τον «γύρο» του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους. «Αυτό είναι τρελό», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτός ο τύπος είναι ο πραγματικός Aquaman. Απίστευτο, δεν το χωράει το μυαλό μου».

