Λήξη συναγερμού για το ζευγάρι πεζοπόρων που χάθηκε σε δύσβατη περιοχή στην Κύμη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Εύβοιας για ένα ζευγάρι πεζοπόρων που χάθηκε στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Το νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του καθώς οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους για να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα evima.gr πρόκειται για έναν άνδρα 28 ετών και μια γυναίκα 24 ετών που βρέθηκαν στην περιοχή για περπάτημα και έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή με αποτέλεσμα να στείλουν σήμα κινδύνου μέσω 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ίδιο μέσο, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και Πυροσβεστική όπου βρέθηκαν στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Σεφερλή ο οποίος και τους εντόπισε.

Πηγή: cnn.gr