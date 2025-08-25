Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γιος του δράστη γαντζώθηκε στο λαιμό του

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως αναφορικά με την γυναικοκτονία στον Βόλο με θύμα μια 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Η γυναικοκτονία στον Βόλο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία με τον taxydromo να αποκαλύπτει πως την ώρα που η άτυχη γυναίκα έτρεχε να σωθεί και την προλάβαινε στην είσοδο ο δράστης, ο γιος της οικογένειας, ηλικίας 13 ετών, ορμούσε στον 40χρονο για να τον σταματήσει!

Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι στο διαμέρισμά του το πρωί νωρίτερα της γυναικοκτονίας.

Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί με άγριες διαθέσεις τα δύο μεγαλύτερα, η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, προσπάθησαν να βοηθήσουν την 36χρονη.

Το μικρότερο κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 5 χρόνων, παρέμενε σοκαρισμένο στο διαμέρισμα. Ο 13χρονος έτρεξε να σταματήσει τον δράστη.

Ηταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος, στη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromou.

Από πίσω τους έτρεξε και η δεύτερη κόρη του θύματος στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψυχούσε η 36χρονη.

Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης – «Θα πάω τη μαμά μου πίσω στο χωριό»

Ζήτημα ωρών είναι η αναχώρηση της οικογένειας της 36χρονης Μαριόλα που βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του 40χρονου συζύγου της, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, από τον Βόλο για την Αλβανία, όπου θα τελεστεί η κηδεία της.

«Θα πάω τη μαμά μου πίσω στο χωριό. Θα φορέσει την άσπρη φούστα και θα είναι πάλι μία κούκλα», έλεγε το περασμένο Σάββατο στον taxydromo, η 18χρονη κόρη του θύματος, Κατερίνα, λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του 40χρονου πατέρα της, συντετριμμένη για τον χαμό της μητέρας της και μάλιστα με τέτοιο βάναυσο τρόπο.

Η οικογένεια αναμένει την επιστροφή της σορού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η ιατροδικαστική εξέταση, πριν αναχωρήσει για την Αλβανία, όπου θα γίνει η κηδεία της.

Σπαρακτικά είναι τα μηνύματα των δικών της ανθρώπων που ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κακό που τους βρήκε. «Αδερφούλα μου δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες τόσο νωρίς. Είσαι ο φύλακας άγγελός μας δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σε αγαπώ τόσο πολύ αδερφή μου», γράφει ο αδερφός της στο Facebook.

Λέει ότι μετάνιωσε

Ο δράστης παραμένει εριστικός, αν και τώρα λέει ότι μετάνιωσε επιρρίπτει την ευθύνη για την αποτρόπαια πράξη του στην προκλητική συμπεριφορά της γυναίκας του, όπως ισχυρίζεται.

Όπως υποστηρίζει, όταν η 36χρονη έμεινε έγκυος πριν από λίγο καιρό του είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και εκείνος θόλωσε.

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν.

Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας. Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλλον της 36χρονης περιγράφουν κακοποιητική συμπεριφορά και πως ο 40χρονος την βίαζε συνέχεια για να μένει έγκυος και να μην τον χωρίσει.

Πηγή: newsit.gr