Πειραιάς: Θρίλερ με τη σορό γυναίκας στο λιμάνι – «Στην αρχή την πέρασα για σακούλα»

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με την σορό μιας γυναίκας που ανασύρθηκε από την θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η σορός της άτυχης γυναίκα βρέθηκε από τον τον πλοίαρχο και το ναύτη επιβατηγού πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά και ανασύρθηκε από πλωτό του Λιμενικού.

«Αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς» σε δηλώσρις του στο Star.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην επιφάνεια της θάλασσας στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά και μπροστά στα μάτια του πληρώματος και των επιβατών του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε στις 7:30 για την Αίγινα.

Ο καπετάνιος έκανε αμέσως κράτει τις μηχανές και ειδοποίησε τις αρχές.

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε την σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο Στράτος Τεκνάκης, πλοίαρχος.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσε πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Τζάνειο, όπου διακομίσθηκε οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.

Την περασμένη Πέμπτη άλλη μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Πειραιά.

Οι λιμενικές αρχές που ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας εκτιμούν πως πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών και δεν φαίνεται πως πνίγηκε καθώς έκανε μπάνιο.

Στελέχη του πρώτου λιμενικού τμήματος του κεντρικού λιμεναρχείο του Πειραιά ερευνούν μήπως η γυναίκα που βρέθηκε προέρχεται από τη λίστα των αγνοουμένων γυναικών του τελευταίου διαστήματος.

