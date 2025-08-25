Προφυλακίστηκαν οι 5 Τούρκοι για διακίνηση ναρκωτικών – Ισχυρίστηκαν πως αγόρασαν τις βίλες με Golden Visa

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών την περασμένη εβδομάδα, στην Αττική, και φέρονται να είναι μέλη κυκλώματος που είχε ως αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν -κατά πληροφορίες- τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν πως είχαν αγοράσει τις πολυτελείς βίλες με golden visa και είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην Τουρκία.

Για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν για δική τους χρήση ενώ για τα χρήματα ότι προέρχονταν από νόμιμες δραστηριότητες.

