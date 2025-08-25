Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε την δολοφονία συχωριανού του - Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι και τον πέταξε

Ένας 75χρονος συνελήφθη για την δολοφονία του 72χρονου,τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν μία εβδομάδα, στην Σκύδρα, κατά την επιστροφή του στο χωριό του, από ψώνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι είδε το θύμα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Πηγή: iefimerida.gr